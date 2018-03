Giornate del Fai, gli appuntamenti a Spoleto

Sono diverse le iniziative in programma a Spoleto per le giornate del Fai di primavera, in programma questo fine settimana. Come succede ormai da anni, anche la città ducale infatti partecipa a questo straordinario evento, grazie alla disponibilità dei volontari del Gruppo Fai locale e dei numerosi studenti che partecipano in qualità di Apprendisti Ciceroni. Nella sola giornata di domenica 25, dalle 10,00 alle 18,00 saranno aperti al pubblico la Chiesa di san Simone e il sottostante Oratorio di San Francesco (probabilmente sconosciuto alla maggior parte degli spoletini), ci sarà, inoltre, una breve passeggiata guidata in via delle Felici, fino all’Arco di Monterone; in Valnerina, nella frazione di Caso, saranno aperte le Chiese di Santa Cristina e della Madonna delle Grazie.

Inoltre, sia sabato che domenica, al Museo archeologico nazionale – Teatro romano di Spoleto, saranno effettuate visite guidate ai magazzini, a cura di Anna Riva e Valentino Petriola, nei seguenti orari: sabato 24 marzo dalle ore 16 alle ore 18; domenica 25 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 18.

(foto google maps)

Stampa