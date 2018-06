Giornata dello Sport a Foligno, ecco il programma completo

Tutto pronto a Foligno per la grande ‘Festa dello Sport’ in calendario per sabato 30 giugno nel centro storico: una giornata in cui le varie discipline scenderanno letteralmente in strada, o meglio, nelle varie piazze della città.

Saranno protagoniste ben 34 soocietà sportive con oltre 500 ragazzi, una festa – è stato detto in conferenza stampa – in cui tutti potranno divertirsi.

Un grande spettacolo, con una vastissima gamma di proposte: dalla pallavolo al futsal, da tennis al calcio, da basket alle arti marziali ed ancora danza, ginnastica, tennis ed atletica. Un’offerta sportiva senza precedenti.

Un fiore all’occhiello nell’ambito degli eventi di Foligno Città Europea dello Sport 2018 che si inserisce nel quadro di altre iniziative, quali ad esempio, il ritorno dei Campionati Italiani di Danza e la Mezza Maratona di Foligno che già lascia prevedere afflussi record.

“Sarà un punto importante per il percorso che abbiamo svolto e per il quale ringrazio il consigliere Enrico Tortolini e l’ammistrazione comunale – ha dichiarato questa mattina il sindaco Nando Mismetti – questo dimostra che abbiamo messo lo sport ed i suoi valori di relazione e solidarietà in primo piano, proprio in un periodo di crisi di valori e di identità. A Foligno abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del mondo sportivo – ha sottolineato il primo cittadino – i nostri obiettivi in questo ultimo anno, saranno la realizzazione della nuova pista di atletica e l’impostazione dei lavori per il nuovo palazzetto nell’area dell’ex al Foro Boario”.

L’evento sarà condotto da Ambra Cenci, mentre il Centro Sportivo Italiano di Foligno allestirà stand dove ci si potrà iscrivere anche senza dover entrare a far parte di una società.

La dirigente Cristina Ercolani ha anticipato che tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione e dotati di apposito braccialetto e cappellino, anche per dare a tutti un segno distintivo e di riconoscimento.

Il consigliere con delega allo Sport, Enrico Tortolini, ha sottolineato come Foligno abbia lottato con città ben più grandi e conosciute per ottenere il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2018 e – ha precisato – “se lo abbiamo fatto, è grazie alle società sportive, ai dirigenti e ai tesserati, che hanno raggiunto grandi risultati, nonchè agli eventi che siamo riusciti ad organizzare con il supporto di tutte le componenti dell’amministrazione comunale”.

Ed ecco spuntare l’asso nella manica: il 21 ottobre infatti, il Campionato Italiano di Mezza Maratona, verrà aperto dalla Fanfara dei Bersaglieri.

Ed ecco tutto il programma completo con le relative location.

IMPIANTI VIA MARCONI = calcio a 5 maschile e femminile, prove di tiro di basket

PIAZZA SAN DOMENICO = prove di specialità di atletica, gimcane di ciclismo

LARGO CARDUCCI = tennis tavolo, esibizione danza, animazione

CSI = illustrazione attività Nautilus

PIAZZA DELLA REPUBBLICA = prove di tiro tennis; esibizioni di ginnastica artistica e ritmica.

PIAZZA MATTEOTTI ALTA = pallavolo e rugby

PIAZZA MATTEOTTI BASSA = torneo calcio

PIAZZA GARIBALDI = esibizioni di boxe, arti marziali ed atletica

PIAZZA DEL GRANO = scherma

Esibizioni dalle 16 alle 18.45 circa, dalle 19 saggio dalla Società Sportiva Ginnastica Ritmica Fulginium ed esibizione di ginnastica artistica della Ginnastica Artistica Foligno.

Si conclude con la premiazione da parte del sindaco alle società partecipanti e a quelle che gestiscono gli impianti sportivi.

Saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Luca Barberini; la presidente del Consiglio Regionale, Donatella Porzi; Enrico Tortolini ed il presidente regionale del Coni Umbria, Domenico Ignozza.