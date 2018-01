Giornata della memoria, per 9 scuole umbre domani incontro all’Università

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Tedesco Perugia, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, promuovono un incontro con gli studenti delle scuole medie superiori di Perugia e dell’Umbria, per celebrare il Giorno della Memoria e ricordare l’Olocausto e contro ogni forma di discriminazione e d’intolleranza, di ieri e di oggi.

L’iniziativa avrà luogo domani, martedì 23 gennaio 2018, a Perugia, al Dipartimento di Lettere dell’Ateneo, in piazza Morlacchi 11, con inizio alle ore 8. Parteciperanno i licei Alessi, Giordano Bruno, Mariotti, Pieralli e l’istituto tecnico Capitini, di Perugia; i licei Properzio, di Assisi; Marconi, di Foligno; Da Vinci, di Umbertide; Plinio, di Città di Castello; Jacopone da Todi, di Todi.

Durante l’incontro sarà presentato il film “The Hate Destroyer” (“In lotta contro l’odio”), di Vincenzo Caruso. La pellicola, inedita in Italia, è proiettata in anteprima per l’Umbria in collaborazione con il Goethe-Institut. Dopo il film seguirà una discussione con il regista e la protagonista, Irmela Mensah-Schramm.

“The Hate Destroyer” è la vera storia di Irmela Mensah-Schramm, berlinese, di 65 anni, che un giorno vedendo su un muro un manifesto neonazista lo ha staccato. Da allora continua a cancellare dai muri scritte razziste. È sola e rischia, ma non si piega. La sua storia è quella di un’Europa che si sveglia ogni giorno più intollerante, ma in cui la caparbietà semplice e rivoluzionaria di chi si alza in piedi e dice no può fare la differenza.

Il film sarà poi presentato pubblicamente con una proiezione alle 21.30 presso il cinema Post-modernissimo.

