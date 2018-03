Giornata del rene, screening gratis a Spoleto

“Nefrologie aperte” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Servizio di Nefrologia del Presidio ospedaliero di Spoleto in occasione della Giornata mondiale del Rene per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla cura delle malattie renali croniche. Giovedì 8 marzo, dalle ore 9 alle 16 presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi, sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla valutazione della pressione arteriosa e allo stick urinario per effettuare un mini screening sulle malattie renali. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0743 210552-551.

Sempre l’8 marzo, in occasione della festa della donna, al San Matteo degli Infermi sono previste, su prenotazione, delle visite gratuite anche al reparto di Ostetricia e Ginecologia (qui tutte le informazioni).

