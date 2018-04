Gianni Morandi ad Assisi: sotto San Francesco intona “C’è un grande prato verde” – Video

Il cantante ‘conferma’ la sua passione per l’Umbria: a metà gennaio, il selfie da Perugia

Gianni Morandi ama l’Umbria: dopo il selfie in centro a Perugia a metà gennaio, il cantante italiano più social del momento ha fatto tappa ad Assisi per un’intervista a una locale stazione radiofonica, regalando ai suoi fan un’improvvisata in mezzo al prato alle porte di Assisi.

“Con la chitarra in mano”, Morandi, il 3 aprile (come precisa lo stesso cantante condividendo il video) viene ripreso mentre è in mezzo agli ulivi alle porte della città: “Siamo nella stupenda Assisi, ci sono olivi meravigliosi. Mi sono fermato per prendere un po’ d’aria, qui in questo prato”, spiega Morandi, prima di intonare “C’è un grande prato verde”, una delle strofe più celebri di una una delle sue canzoni più famose, “Un mondo d’amore”.

Immediata, come sempre, la risposta dei fan di Morandi che, prima di ieri, era già stato ad Assisi nel novembre 2013: in quell’occasione, il cantante aveva regalato ai suoi fan un selfie dalla Basilica di San Francesco (nella foto di copertina).



