Già denunciato per accoltellamento, 27enne arrestato per spaccio | Aveva 1 kg di droga

Nel corso dei controlli antidroga svolti nel centro, intensificati nel periodo pre-pasquale, i carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno arrestato un 27enne marocchino disoccupato, trovato in possesso di 1 Kg di hashish, 25 grammi di cocaina e 10 grammi di marjuana già suddivisa in dosi.

L’arrestato era già noto ai carabinieri di via Radice perché coinvolto nell’agosto del 2015 in una rissa tra nordafricani a parco Rosselli, circostanza nella quale è stato denunciato come responsabile dell’accoltellamento di un 22enne del Gambia.

Il giovane marocchino era quindi già da tempo sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, non solo per i fatti del 2015 ma anche perché più volte controllato in compagnia di giovani ragazzi italiani in zone note come luoghi di spaccio (via Garofoli, parco Ciaurro, la passeggiata, piazza Solferino ecc.)

Nella nottata tra mercoledì e giovedì, dopo essere stato notato ancora una volta nei pressi della passeggiata è stato fermato dai carabinieri e condotto presso la sua abitazione in zona Prisciano, dove è stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e ritagli di plastica utilizzati per confezionare le dosi.

Continuano le indagini volte a identificare le persone a cui lo stupefacente era diretto, probabilmente giovani in cerca di droga per il weekend pasquale.

La droga che sul mercato avrebbe garantito guadagni per migliaia di euro è stata posta sotto sequestro in attesa delle analisi chimiche che si svolgeranno nei prossimi giorni.

