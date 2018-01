Galleria Nazionale dell’Umbria 100 anni, iniziative e festeggiamenti

In occasione dei cento anni dell’istituzione della Galleria Nazionale dell’Umbria, fondata il 17 gennaio 1918, sarà presentato alla città di Perugia il ricco programma di eventi e attività culturali per celebrare l’importante traguardo raggiunto dal nostro museo.

Verrà mostrato in anteprima il restyling operato dalla Galleria Nazionale dell’Umbria: sito web, nuova immagine, audioguida e supporti multimediali alla visita.

Al termine della presentazione il Direttore e il personale della Galleria offriranno ai partecipanti un’anticipazione della nuova modalità di visita del museo. Concluderà l’incontro un momento conviviale accompagnato da suggestioni musicali inedite.

Mercoledì 17 gennaio ore 17.30

Sala Podiani, Galleria Nazionale dell’Umbria

Stampa