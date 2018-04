Furti in 2 bar nella stessa notte, vetrate sfondate con mazze e bottino da 3mila euro

Due spaccate in due diversi bar. E’ successo a Umbertide, nella stessa notte, quella tra sabato 7 e domenica 8 aprile. Nel primo caso quattro malviventi, tutti a volto coperto, hanno preso a mazzate le vetrate dell’Euro Bar di via Martiri della Libertà, aprendosi un varco per entrare. Una volta all’interno dell’esercizio, però, sono riusciti solo a portar via l’incasso (pochi euro), poiché il tentativo di scassinare i videopoker è stato reso vano dall’entrata in azione dell’allarme.

Più sostanzioso il bottino prelevato dal Bar Pina di via Gabriotti, il cui furto potrebbe essere stato messo in atto dalla stessa banda di ladri. Qui gli autori del colpo, dopo aver forzato la porta con dei cacciaviti, hanno infatti portato via oltre 3mila euro dal cambiamonete.

Ingenti i danni riportati dai due esercizi. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini dei colpi notturni, entrambi ripresi dalle videocamere di sorveglianza.

