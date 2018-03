Fuga alla vista della Volante | Tre denunce per porto di oggetti da scasso e spaccio

L’apparente ingenuo scambio di una busta di plastica tra due soggetti in zona Ponte della Pietra nei pressi di un centro commerciale, ha fatto insospettire gli agenti di una Volante che stava passando in quel momento nel consueto controllo del territorio.

Deciso un controllo della situazione, i poliziotti si sono avvicinati riuscendo, però, a bloccarne uno solo dei due uomini. L’altro infatti si è dato alla fuga facendo un salto nel vuoto oltre la balaustra del parcheggio sopraelevato dell’esercizio commerciale e raggiungendo la strada sottostante.

Nella corsa, ha anche abbandonato il sacchetto ricevuto poco prima, all’interno del quale gli agenti hanno ritrovato due cacciaviti quattro mascherine in plastica della parte anteriore di un veicolo ed una targa rubata.

Il soggetto bloccato, un albanese del ’95 dichiaratosi senza fissa dimora e privo di occupazione, è stato sottoposto a perquisizione ad esito della quale sono stati trovati in tasca all’uomo 500 euro.

Condotto in Questura, veniva denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

Qualche ora dopo aver lasciato gli uffici di polizia, però, gli operatori hanno notato nuovamente lo stesso soggetto in compagnia di un altro, riconosciuto poi come quello fuggito in precedenza. I due sono stati raggiunti da un terzo individuo a bordo di un veicolo.

Date le circostanze, i poliziotti sono intervenuti dapprima bloccando il conducente del mezzo e poi gli altri due.

Uno degli occupanti del veicolo è stato visto mentre gettava a terra un piccolo oggetto bianco, recuperato dagli agenti. Si trattava di due involucri contenenti cocaina per 1, 39 grammi.

Lo stato di agitazione dello straniero e le sue condizioni psicofisiche denotavano la chiara sintomatologia di chi avesse assunto droghe di recente e ne fosse sotto l’effetto.

Accompagnati in Questura, il fuggitivo è stato identificato per un albanese del ’93, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione – in concorso con il connazionale dal quale aveva ricevuto la busta – nonché per resistenza.

Il terzo soggetto, identificato per un 30enne anch’egli albanese, è stato denunciato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio.

Poiché lo stesso si è rifiutato di sottoporsi ai test per il rilievo di condizioni alterate da stupefacenti, è stato deferito per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con ritiro della patente di guida.

