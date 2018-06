Frontale sulla statale 221, grave tifernate

Ancora un altro brutto incidente, questa mattina intorno alle 12, sulla statale 221 a pochi chilometri da Lerchi. A scontrarsi in un frontale sono state un’Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Città di Castello dal 118, giunto sul posto con due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Il 50enne tifernate alla guida dell’Alfa è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto rianimazione per un forte trauma addominale con lesione al fegato. Solo ferite lievi, invece, per l’altro automobilista 70enne.

Notevoli anche i disagi al traffico. La circolazione è stata deviata sia in direzione Città di Castello sia in direzione Lerchi (verso il ristorante Boschetto) per oltre un’ora, per permettere alle forze dell’ordine di sgomberare la strada dai detriti e dalle auto coinvolte, semidistrutte.

