Frontale camion-furgone nel ravennate, muore 41enne di Gubbio

L’incidente è avvenuto lungo la statale Romea alle 2.30 di mattina, deceduto sul colpo anche l’altro conducente 33enne

Ennesima tragedia sulle strade, stavolta in Romagna, nel Ravennate, all’altezza di Canale Bellocchio. Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, intorno alle 2.30, lungo la statale Romea, un 41enne di Gubbio (M.S le sue iniziali) è morto alla guida del suo camion in seguito ad un violento frontale con un furgone che trasportava pesce. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare.

L’eugubino e il conducente del furgone, un 33enne di origini rumene ma residente a Venezia, sono deceduti sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, giunto sul posto insieme a carabinieri e vigili del fuoco.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo pesante, che ha colpito i primi due lateralmente. L’uomo al volante, però, ne è uscito illeso.

