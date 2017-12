“Francesca Fabbri”, oltre 300 atlete per la 40^ edizione

Oltre 300 atlete di 26 squadre provenienti da 5 regioni. Sono i numeri con i quali, dal 27 al 30 dicembre, ritorna a Città di Castello l’appuntamento con il torneo nazionale di pallavolo femminile “Francesca Fabbri”, che celebra quest’anno la 40^ edizione.

“Plaudiamo alla tenacia e alla passione con cui, dopo lo stop forzato dell’anno scorso per la rinuncia dei partecipanti a venire in Umbria dopo il terremoto di fine 2016, il Centro Sportivo Italiano è riuscito a organizzare di nuovo una manifestazione che fa parte della storia dello sport nella nostra città e ha accompagnato la crescita della pallavolo e dei suoi praticanti con una forza promozionale tuttora unica e inimitabile”, ha dichiarato l’assessore Massimo Massetti in sede di presentazione.

“E’ una grande soddisfazione per noi essere riusciti a riproporre questo appuntamento, che rappresenta una bellissima opportunità di confronto e crescita per il movimento pallavolistico tifernate”, ha detto il presidente del Csi Marco Fiorelli, che ha partecipato all’incontro con la stampa insieme al responsabile del settore tecnico del sodalizio Fabio Lausi, al consulente ecclesiastico don Paolo Bruschi, al presidente di Polisport Angelo Monaldi, e a Monica Bartolucci, miss Umbria 2017 e madrina del torneo.

A illustrare le modalità di svolgimento della manifestazione è stato Lausi, che ha spiegato come le 26 squadre iscritte si divideranno tra le 8 che disputeranno il torneo della categoria under 14 (due gironi da quattro), le 12 della categoria under 16 (tre gironi da quattro) e le 6 della categoria Open (a girone unico). Gli incontri si svolgeranno nelle palestre degli istituti “Cavallotti” e “Salviani” per la categoria under 14; nella sala A e nella sala B del palazzetto dello sport di via Engels e all’istituto Salviani per la categoria under 16; nella palestra dell’istituto Pascoli per la categoria Open.

Il programma della 40^ edizione del Torneo Francesca Fabbri, che ricorda la giovane atleta del Csi prematuramente scomparsa e rimasta un esempio di dedizione ai valori della pallavolo e dello sport, prenderà il via mercoledì 27 dicembre alle ore 15, con la disputa delle prime gare. Prima della cena delle ore 20, don Paolo Bruschi celebrerà una messa che riunirà atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori nella sala dell’Hotel Garden. Le gare riprenderanno giovedì 28 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 e venerdì 29 dicembre dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20. A partire dalle ore 9 di sabato 30 dicembre verranno disputate le finali, cui seguiranno premiazioni e pranzo conclusivo.

Nella categoria under 14 sono iscritte Asd Decima Volley (Bo), Gherardi Città di Castello A e B (Pg), New Volley Borgo Sansepolcro (Ar), Pallavolo Montalto Dora (To), Polisportiva Arcella Padova (Pd), Polisportiva Csi Casalecchio (Bo), Starvolley Città di Castello (Pg). Nella categoria under 16 sono iscritte Asd Volley Marca Paese (Tv), Cascine Volley (Em), Folgore Pallavolo San Miniato (Pi), Gherardi Città di Castello A e B (Pg), Libertas San Felice (Bo), New Volley Borgo Sansepolcro (Ar), Pallavolo Montalto Dora (To), Pallavolo Valdarno (Ar), Polisportiva Csi Casalecchio (Bo), San Quirico Volley (Fi), Starvolley Città di Castello (Pg). Nella categoria Open sono iscritte Asd Pallavolo Avigliana (To), Folgore Pallavolo San Miniato (Pi), Gherardi Città di Castello (Pg), Jingle Balls Città di Castello (Pg), New Volley Borgo Sansepolcro (Ar), Starvolley Città di Castello (Pg).

