Forca Canapine, galleria San Benedetto riapre entro febbraio | Foto

L'annuncio da parte dell'Anas durante il sopralluogo con il ministro Delrio ai cantieri post terremoto in Umbria, Marche e Lazio

Il traforo San Benedetto, galleria di Forca Canapine, aprirà entro la fine di febbraio 2018, in tempo per la 55° edizione di Nero Norcia. A dirlo è stato l’ingegner Gioacchino Del Monaco di Anas Umbria dalla ‘pancia’ della stessa galleria, di fronte al Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, in visita ai cantieri accompagnato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, al Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e ad altri sindaci di Marche e Umbria.

“Una notizia che aspettavamo e che va accolta con un applauso – dice Alemanno – questa è una via di accesso alla nostra città che da sempre ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo economico del nostro territorio. Riaprire un passaggio verso la via Salaria è molto importante per la nostra gente. Questo è un momento atteso dalla nostra comunità, sin dal 30 ottobre 2016 che adesso per noi è alle spalle. Sono sicuro – prosegue il primo cittadino – che questa notizia sarà una grande iniezione di energia, un grande impulso per le nostre aziende ed una testimonianza ulteriore che ce la possiamo fare. I nostri amici delle Marche e dell’Abruzzo – conclude – possono così tornare a trovarci riallacciando i rapporti storici umani economici e sociali tra le nostre comunità”.

Il sopralluogo alla galleria di Forca Canapine è avvenuto durante un “tour” tra i cantieri delle strade del terremoto promosso dall’Anas insieme a protezione civile e rappresentanti istituzionali di Umbria, Lazio e Marche.

