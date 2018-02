Foligno, venerdì “La notte dei racconti” in biblioteca

In occasione dell’evento nazionale “La notte dei racconti”, venerdì 23 febbraio, alle 21 alla sezione ragazzi della biblioteca comunale “Dante Alighieri” di Foligno, lettura con Sabina Antonelli per bambini da 5 a 10 anni.

E’ un invito a riscoprire il valore e la magia del leggere, narrare ed ascoltare, in un moltiplicarsi di voci che, come stelle, accenderanno il buio in Italia, in Europa e nel mondo. Tutti insieme, alla stessa ora, adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni per parlare di case: quelle abitate, vissute, sognate, cercate. La biblioteca ragazzi del Comune di Foligno invita bambini e genitori a sedersi “nella sala del camino”, come una volta davanti al fuoco, ad ascoltare Sabina Antonelli che leggerà storie e racconti.

