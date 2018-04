Foligno, venerdì c’è consiglio comunale | Si discutono le interrogazioni

E’ convocato per venerdì 20 aprile, alle 10,30, il Consiglio comunale di Foligno, dedicato alle interrogazioni.

Nel dettaglio all’esame dell’assemblea l’interrogazione urgente presentata da Stefania Filipponi (Impegno Civile) su “Richiesta di informazioni in merito agli adempimenti correnti della FILS s.r.l. in liquidazione relativi al 2017, ovvero in merito ai pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa”.

Quindi l’interrogazione presentata da Lorella Trombettoni (Gruppo Misto) su “Manutenzione strade bianche del Comune di Foligno”; le interrogazioni presentate da Fausto Savini e Valentina Ferrari (Movimento 5 Stelle) sui fondi ottenuti per le pavimentazioni di Colfiorito, sui disservizi connessi all’utilizzo della sala conferenze del Comune di Foligno, sala Italo Fittaioli, sui lavori inerenti la realizzazione di nuove piste ciclabili nella città, su via Serena, su situazione case popolari, su illuminazione via Cairoli, Piazza San Francesco; l’interrogazione presentata dai consiglieri Luca Bellagamba e Roberto Di Arcangelo o Arcangeli (Partito Democratico) su “richiesta di informazioni sul progetto redatto dall’azienda Asl Umbria 2 per la risoluzione del problema dei parcheggi dei dipendenti presso l’ospedale di Foligno”.

Stampa