Foligno, stop a commercio ambulante fuori dall’ospedale

Non sarà possibile praticare il commercio ambulante nei parcheggi e negli spazi pubblici di pertinenza dell’area dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Lo prevede una determinazione dirigenziale, su indicazione della giunta comunale.

Sono stati riscontrati dalla polizia municipale comportamenti fuori luogo da parte degli operatori. La giunta ritiene “inopportuno e fuori luogo l’espletamento di pratiche commerciali in prossimità di una struttura ospedaliera che vede la frequentazione e il passaggio di pazienti e familiari degli stessi, tanto più se dette pratiche si manifestano, come segnalato dalla Polizia Municipale, in maniera invasiva e molesta”.

Si ritiene, inoltre, “indispensabile e necessario, tutelare la vivibilità dell’ambiente urbano, garantire l’ordine pubblico e la salute pubblica, in particolare in prossimità dei luoghi di cura dove i cittadini necessitano di maggiore tranquillità e serenità”.

Stampa