Foligno, spuntano ‘cuori misteriosi’ nei campi di grano vicino l’ospedale

Mentre in zone più o meno sperdute del mondo, appaiono all’improvviso – quanto misteriosamente – i famosi ‘cerchi sul grano’ meglio conosciuti a livello planetario come crop circles, a Foligno – ‘centro del mondo’ – sono apparsi, altrettanto improvvisamente, e non meno misteriosamente … dei cuori.

Proprio così: dei cuori! Tanti ritagli di cartoncino rosso a forma di cuore, piazzati con cura certosina sulle rotoballe, sistemati bene in vista, proprio per catturare l’attenzione di passanti e curiosi nell’area dell’Ospedale San Giovanni Battista tra le due grandi rotatorie.

E se l’intento era quello di stupire, di meravigliare, di attirare attenzione e curiosità, ebbene quest’operazione è perfettamente riuscita.

Nei giorni scorsi infatti, le foto delle ‘rotoballe innamorate’ sono subito rimbalzate sui vari social, e grazie alle condivisioni si sono rapidamente diffuse in rete, creando in città un vero e proprio ‘caso mediatico’ tra scettiscimo, incredulità ed un pizzico di ‘magia’ e romanticismo.

Cosa avrà spinto l’ignoto autore di queste originali opere d’arte? Perchè, di fatto, ha trasformato semplici ed anonime balle di fieno standardizzate, in opere originali e uniche, tanto da attirare ammirazione e suscitare emozioni e riflessioni.

Purtroppo però, stanno cominciando le operazioni di raccolta e rimozione delle 148 rotoballe totali.

A breve quindi, delle ‘rotoballe innamorate’ non resterà più alcuna traccia, ma chi le ha raccolte, non ha valuto rovinare un’opera d’arte e spezzare una magia…ed ha deciso di conservare – o forse sarebbe meglio dire, salvare – quei cuori dedicati a chissà chi … magari a Foligno stessa …

