Foligno rende omaggio a Santa Angela, due giorni di celebrazioni

Tutto pronto in città per la due giorni di celebrazioni di Santa Angela da Foligno, oggi pomeriggio alle 18 si terrà la Messa del Transito presieduta dal Vescovo Monsignor Gualtiero Sigismondi presso l’Oratorio del Gonfalone in piazza San Francesco, essendo la struttura ancora inagibile a causa delle scosse sismiche dello scorso anno.

Il giorno della Festività è in calendario per il 4 gennaio, data della morte della Maestra dei Teologi, così come è conosciuta in tutto il mondo. Proclamata Santa il 9 ottobre del 2013 per volontà di Papa Francesco dopo un lunghissimo processo di canonizzazione.

Alle 9 di giovedì 4 dicembre Messa officiata dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali, Padre Franco Buonamano, alle 10 sempre presso l’Oratorio del Gonfalone Messa presieduta dal guardiano del convento di San Francesco di Foligno, Padre Alessandro Pretini, alle 11.30 Santa Messa celebrata da Padre Domico Fabbri.

Alle 18 sarà invece il Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino a concelebrare la Santa Messa.

La terziaria francescana è conosciuta e venerata in ogni continente e nel 1993 fu lo stesso Papa Giovanni Paolo II a volersi recare a Foligno, appositamente per pregare ai piedi della sua tomba.

