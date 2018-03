Foligno, nuova pavimentazione in via Maestà di Donati

A partire da giovedì 29 marzo, il Comune di Foligno, tramite una ditta specializzata, darà inizio ai lavori denominati “realizzazione nuove pavimentazioni stradali anno 2017 – lotto 1” che comprendono interventi in tratti di via Maestà di Donati e in Piazza Fratti a Sant’Eraclio.

La realizzazione delle opere comporterà possibili restringimenti di carreggiata e deviazioni su direttrici alternative (a seconda delle necessità e alla tipologia di lavorazione) nelle rispettive zone oggetto di intervento.

Si precisa comunque che non verranno impediti gli accessi alle eventuali attività commerciali presenti nei tratti interessati dai lavori mentre potrebbe essere limitato, per brevi periodi, l’accesso veicolare alle proprietà private.

