Foligno, limitazioni al traffico a San Giovanni Profiamma

Nei prossimi giorni verrà limitato il traffico pedonale e carrabile in via Colle di San Giovanni Profiamma per collocare una barriera metallica stradale.

Durante i lavori ci sarà il restringimento delle corsie. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione.

