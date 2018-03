Foligno, incendio in un appartamento | 74enne in ospedale, foto

Incendio in un appartamento nel primo pomeriggio di martedì 20 marzo a Foligno. Le fiamme si sono propagate all’interno di un’abitazione che si trova a “Le Scale” di Porta Romana, in via Nazario Sauro. All’interno dell’abitazione un uomo, R.N. le sue iniziali, di 74 anni.

L’uomo è stato portato via in ambulanza e rimane in osservazione dopo aver inalato il fumo, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno con due mezzi. L’incendio, poco prima delle 16, è stato domato, anche se i pompieri ora dovranno procedere alla bonificazione degli spazi, oltre che verificare le condizioni dello stabile.

Il traffico è stato bloccato da due agenti della polizia municipale, che hanno chiuso alla viabilità il tratto di via Nazario Sauro che passa proprio sotto “Le Scale”. Una folla di curiosi a piedi si è fermata per diverso tempo a fotografare e a documentare ciò che stava avvenendo nello stabile, seguendo l’intervento dei vigili del fuoco. Alla densa coltre di fumo propagatasi dall’appartamento, si è aggiunto anche un fortissimo odore che ha reso l’aria irrespirabile.

