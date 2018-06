“Foligno in Fiore” ha coinvolto i bimbi dei nidi comunali

Anche i bambini dei nidi comunali hanno partecipato al concorso “Foligno in Fiore” (sabato 30 giugno la premiazione alla sala Italo Fittajoli, alle 16,30).

Si è voluto così dare vita ad un progetto per la cura della natura, la bellezza e il rispetto dell’ambiente partendo dal punto di vista dei bambini in modo tale che diventasse per loro fonte di partecipazione, esplorazione e ed esperienza.

I percorsi per i piccoli sono stati olfattivi, sensoriali ed emotivi prendendo ispirazione da Burri, Mirò, Kandinsky, Sole, Luna, l’Albero della Vita, l’acqua di San Giovanni. Elementi naturali e materiali di riciclo, colori, odori e sensazioni sono stati armonizzati nell’ambiente educativo con la collaborazione dei genitori.

cr (ffnid)

