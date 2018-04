Foligno, domenica festa all’aeroporto

Doppia festa all’aeroporto di Foligno: domenica 8 aprile infatti si celebra ufficialmente il cinquantennale della fondazione dell’associazione Arma Aeronautica ed il settantesimo compleanno della ditta Oma Spa.

Alle 9.30 all’interno dell’hangar, è in programma una conferenza di cultura aeronautica ‘Foligno e l’Aeronautica militare’ a cura della presidenza nazionale. Alle 10.45 seguirà l’alza bandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti, con l’inaugurazione della targa in memoria del maresciallo Nazzareno Quadrumani, alla presenza della figlia Emanuela. Quadrumani, originario di Montefalco, cadde nella strage di Kindu nel 1961 in una missione per conto dell’Onu.

Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa cantata dal coro del maestro Mauro Presazzi, celebrata dal vescovo Monsignor Gualtiero Sigismondi, dal vesovo emerito Monsignor Giuseppe Chiaretti e dal cappellano militare maggiore Giovanni Grappasoni. Alle 12.30 Foligno sarà sorvolata dagli aerei dell’aeroclub cittadine.

La giornata di celebrazioni proseguirà nel pomeriggio alle 17.30 all’auditorium San Domenico, con il concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare a favore dei terremotati dell’Umbria. Ingresso gratuito aperto alla cittadinanza. L’evento si svilupperà in sinergia con il nucleo di Cannara, il personale militare del nono stormo STD dell’Aeronautica Militare e la Oma spa. Parteciperanno inoltre: il presidente nazionale dell’associazione, generale Giovanni Sciandra, il sindaco di Foligno Nando Mismetti ed i presidenti di tutte le sezioni dell’Umbria.

Altra novità sarà l’annullo filatelico speciale realizzato per l’occasione da Poste italiane: durante la giornata si potranno timbrare cartoline, realizzate in ricordo degli aviatori caduti. Le iniziative sono state curate dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione ‘Tullio Arduini’ di Foligno, dalla Oma Spa, con il patrocinio del Comune del Foligno e della Regione dell’Umbria.

