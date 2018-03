Foligno, convocato il consiglio comunale per il prossimo 20 marzo

E’ stato convocato per martedì 20 marzo alle 13 il Consiglio comunale di Foligno. All’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del sistema dei servizi e delle attrezzature.

Il mattatoio A/M, Variante n. 8 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ’97; interventi Vus per la mitigazione dell’emergenza idrica negli ATI.

Realizzazione nuovo pozzo in località Santo Pietro e collegamento alla rete acquedottistica; illeciti edilizi in via Londra.

Acquisizione del parere del Consiglio Comunale in ordine alla sussistenza di eventuali prevalenti interessi pubblici; tratti di strada statale SS n. 3 Flaminia in località Sant’Eraclio dismessi – acquisizione gratuita al demanio comunale e successiva costituzione servitù di passaggio carrabile; .accorpamento porzioni di sedime stradale al demanio comunale per un tratto di strada via Cagliari; regolamento comunale per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, produttive e in occasione di eventi e manifestazioni.

