Foligno, convegno “Il lavoro che vogliamo. Imprenditoria, Partecipazione, Territorio”

Venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17.15 presso l’Industria Lechler S.p.A. in via Bianca n° 29, zona industriale di Sant’Eraclio di Foligno (PG) si svolgerà l’annuale convegno sul tema del lavoro dal titolo “Il lavoro che vogliamo. Imprenditoria, Partecipazione, Territorio” organizzato dalla Diocesi di Foligno attraverso l’Ufficio diocesano per i problemi sociali ed il lavoro.

L’appuntamento, sottolinea don Luigi Filippucci direttore dell’Ufficio diocesano, ha come obiettivo la puntualizzazione di alcune questioni urgenti sul tema del lavoro a partire da un’analisi della situazione socio-economica della nostra regione. C’è l’urgenza di promuovere una cultura del lavoro che significa prima di tutto investire sulla formazione, sulla ricerca, su una cultura d’impresa, sul protagonismo dei giovani, sul territorio, sulla solidarietà ma soprattutto c’è il bisogno improrogabile di prendere in esame la questione della disoccupazione in modo particolare quella giovanile del nostro territorio e della regione. In Umbria sono 182mila i giovani fra 14 e 35 anni: il 20,5% della popolazione, mentre gli over 65 sono il 25%.

Per questo c’è la necessità di affrontare in questo convegno alcuni nodi cruciali: 1) sottolineare la realtà del lavoro che era e rimane un’esperienza umana fondamentale che coinvolge integralmente la persona e la comunità. 2) La promozione di una cultura d’impresa che investe sul territorio e sul capitale umano. 3) Creare sempre più sul territorio legami tra istituzioni formative e mondo del lavoro in modo sempre più intelligente, innovativo e creativo.

Il programma prevede i saluti di Luigi FILIPPUCCI Direttore dell’ufficio diocesano per i problemi sociali ed il lavoro e di Nando MISMETTI Sindaco di Foligno. La relazione principale di Elisabetta TONDINI Responsabile Area Processi e Politiche Economiche e Sociali Agenzia Umbria Ricerche. A seguire gli interventi di Aram MANOUKIAN Amministratore Delegato LECHLER SPA, di Catiuscia MARINI Presidente Regione Umbria, di Giorgio MENCARONI Presidente Unioncamere Umbria, di Paolo BAZZICA Presidente territoriale di Confindustria. Le conclusioni a cura di Benedetto TUZIA Vescovo Delegato Conferenza Episcopale Umbra. Moderatore dell’incontro Enrico PRESILLA Direttore Gazzetta di Foligno.

