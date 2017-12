Foligno, comune pubblica avviso per 2 assistenti sociali a tempo determinato

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 2 “assistenti sociali”, categoria D1, per l’attuazione del progetto Sia (Sostegno inclusione attiva).

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro il 22 gennaio 2018. Sul portale del Comune www.comune.foligno.pg.it è presente l’avviso integrale, alla voce bandi di concorso. Le domande vanno inviate entro il prossimo 22 gennaio.

