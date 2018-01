Foligno, Comune avvia partecipazione su Piano Triennale della corruzione

E’ possibile far prevenire proposte ed osservazioni, entro il 26 gennaio prossimo, allo schema di piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Foligno.

Dopo l’adozione da parte della giunta comunale, è avviata la partecipazione di amministratori, cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

In un avviso pubblico il segretario generale Paolo Ricciarelli, responsabile per la prevenzione della corruzione, ha invitato i soggetti interessati a far pervenire le proposte e le osservazioni, entro il termine sopracitato, indirizzate all’ufficio del segretario generale, a mano allo Sportello Unico Integrato (ex Urp), in piazza della Repubblica 10 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite posta indirizzata a Comune di Foligno, segreteria generale, Piazza della Repubblica 10 oppure tramite email all’indirizzo segretario@comune.foligno.pg.it.

