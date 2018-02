Foligno, commemorazione dei Martiri delle Foibe sabato 10 febbraio

Si svolgerà sabato 10 febbraio la commemorazione dei martiri delle foibe. Il programma della cerimonia, in via Martiri delle Foibe (zona Agorà), prevede la deposizione di una corona d’alloro, davanti la lapide in ricordo dei Martiri delle Foibe. Interverrà il sindaco Nando Mismetti.

