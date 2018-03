Folignate di 46 anni trovato morto in macchina, presunta overdose

Potrebbe essere stata un’overdose ad uccidere un 46enne di Foligno (M.O., queste le iniziali) il cui corpo senza vita è stato trovato questa mattina in un’auto lungo via Assisana a Perugia. Il veicolo era parcheggiato nella zona di Piscille, non lontano dalla scuola superiore che si trova lungo quella strada.

Residente a Bastia umbra la vittima era nata a Foligno nel 1972 ed era conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. La chiamata al 118 è arrivata da alcuni automobilisti che hanno notato il corpo immobile nell’abitacolo.

(s.m.)

