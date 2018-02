Firmato accordo di cooperazione tra Comune di Assisi e UniPg

Il sindaco Proietti, “L’Università strumento di rilancio del centro storico”

Attuare progetti didattici, corsi di formazione, seminari, convegni o simposi scientifici in stretta collaborazione, realizzando insieme pubblicazioni scientifiche ed attuando un proficuo scambio di informazioni e i progettualità. Questi gli scopi dell’ l’accordo di cooperazione firmato questa mattina ad Assisi, Palazzo Bernabei tra il Comune di Assisi e l’Università degli Studi di Perugia.

A sottoscriverlo il Sindaco di Assisi Stefania Proietti ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Franco Moriconi.

Nel corso della conferenza stampa successiva alla firma sono stati resi noti i dettagli del protocollo.

Come stabilito nel DUP 2016-2021 è previsto espressamente che l’Ente sostenga interventi finalizzati alla presenza dell’Università degli studi di Perugia come strumento di rilancio del centro storico e di valorizzazione di palazzo Bernabei ed altri palazzi comunali anche attraverso l’Università ed altri centri di ricerca.

“Continueremo a sostenere il Corso di Laurea in Economia del Turismo – ha dichiarato il Sindaco Proietti – ma d’ora in avanti incentiveremo anche percorsi di alta specializzazione. Assisi sceglierà – insieme all’Università – progetti di Alta formazione e Master, utili allo sviluppo della città, sostenendoli con Borse di studio dedicate agli studenti più meritevoli. L’obiettivo che centreremo nei prossimi mesi è innanzitutto quello di riportare la vita studentesca in centro storico e gli studenti in questa sede. Quello fra Assisi e Università di Perugia è un binomio fondamentale, per il quale ci mettiamo totalmente a disposizione. Mantenere la sede universitaria ad Assisi –ha aggiunto il Sindaco Proietti – è stata una scelta coraggiosa per la quale ringrazio il Magnifico Rettore; una scelta che premierà sia l’ Ateneo che la Città di Assisi. Intanto ai ragazzi offriamo una sede bellissima e funzionale che si affaccia su uno dei monumenti Unesco più famosi al mondo: la Basilica di san Francesco”.

“Personalmente ho un’ affezione particolare per Assisi e indubbiamente anche per noi il binomio Università-Città di Assisi è fondamentale – ha dichiarato il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Franco Moriconi -. L’alleanza con la Città di san Francesco, conosciuta a livello mondiale, supporta il percorso di internazionalizzazione che l’Università di Perugia sta portando avanti con impegno e risultati significativi, soprattutto in questi ultimi anni: una caratteristica crescente e impensabile fino a poco tempo fa. Oggi – ha sottolineato ancora il Rettore Moriconi – sono 1300 gli studenti stranieri che frequentano l’Ateneo, il 6% sul totale degli iscritti, frutto dell’attenzione dell’Università di Perugia per l’internazionalizzazione.

Su Assisi abbiamo puntato come sede per il corso di laurea sul turismo, ma anche per master e corsi di perfezionamento, magari su aspetti strettamente legati con Assisi. Palazzo Bernabei, peraltro, già ha accolto numerose iniziative di varie discipline, con partecipanti italiani e stranieri che hanno molto apprezzato la presenza dell’Ateneo in questa città”.

Il professor Moriconi ha posto l’accento sulle peculiarità del territorio di Assisi legate a religione, arte e paesaggio definendo auspicabile una prossima attenzione dei Corsi di Laurea ad aspetti particolari quali i beni culturali, l’enogastronomia, il paesaggio, l’ambiente e la sostenibilità.

