Fiori nelle buche, l’idea a Ponte San Giovanni

“Quel mazzolin di fiori” cantava la nota melodia popolare. Ma a Ponte San Giovanni le composizioni floreali non servono solo ad ornare balconi e fioriere, ma anche a tappare le buche cittadine. A fotografare questa nuova attività di decoro urbano Renzo Baldoni, ex consigliere comunale, ex presidente della circoscrizione e militante di Forza Italia “Adotta una buca. Rendi la tua città più bella. Perugia in fiore, partendo dalla via M. Lazi a Ponte San Giovanni”.

Terriccio alla mano, fiorellini colorati e una manciata di ironia ecco un nuovo metodo per attappare le buche con una doppia valenza: segnalare agli automobilisti il pericolo rappresentato dalle voragini in città e, nello stesso tempo, abbellire le strade. Una tirata di orecchie nei confronti della maggioranza di Palazzo dei Priori a cui il forzista appartiene? O forse un modo per sdrammatizzare il clima teso a causa delle tantissime buche che nei scorsi mesi, anche a causa del ghiaccio e maltempo, sembrano essere aumentate? Di certo c’è solo che qualcuno sembrerebbe essersi approfittato della simpatica iniziativa. Nelle scorse 48 ore, infatti. qualcuno, molto furbo ha subito pensato di rubare le composizioni floreali per ben due volt costringendo l’ex consigliere, come un bravo giardiniere, a ricollocare nuovi mazzolini a tappar le buche.

