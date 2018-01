Fine settimana tra karaoke e Jamaica alla Cantina Barbanera

Ancora una settimana ricca di eventi alla Cantina Barbanera. Si inizia stasera con il Karaoke di Schiky DJ per cantare tutti insieme. Venerdì 2 sarà la volta di Aurora & Reggae Ragga Roots, per una cena concerto dal Sound tutto jamaicano. Torna la Jam dell’Amore Sabato 3 Febbraio diretta dal M° Roberto Carlini e Gianluca De Maria. Come sempre menù alla carta, e si ricorda che da quest’anno la Cantina Barbanera è anche pizzeria.

E’ consigliata la prenotazione al num.348.3245079

