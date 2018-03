Fiction su “Il nome della rosa” con Rupert Everett, si cercano comparse

Perugia è pronta ad ospitare le riprese della fiction basata sul romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”. Per questo è aperto il casting per le comparse.

In particolare, fa sapere il Comune di Perugia, si cercano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni per quello che sarà il primo adattamento TV del noto romanzo “Il nome della Rosa”. Nel cast sono stati annunciati i nomi di John Turturro nei panni del monaco Guglielmo da Baskerville e Rupert Everett in quelli dell’inquisitore Bernardo Gui.

Nello specifico si cercano comparse con le seguenti caratteristiche:

donne: no tinta, no meches, no tatuaggi e pearcing evidenti, no ricostruzione unghie , no sopracciglia rimeneggiate;

uomini: no doppi tagli, no tatuaggi e pearcing evidenti, no sopracciglia rimeneggiate

età compresa tra i 18 e i 75 anni

residenza o domicilio nei comuni di Perugia e Bevagna

essere cittadini italiani e di origine europea (nella storia siamo nel 1300 e raccontiamo il medioevo italiano)

non essere dipendenti di pubblica amministrazione

essere in possesso di documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria e iban personale (non verranno accettate deleghe).

Il casting sara’ on line con candidatura tramite mail all’indirizzo cinecastingscarduffa@gmail.com. Alla mail vanno allegati i seguenti documenti:

due foto recenti, un selfie ben visibile e una foto figura intera

scannerizzazione di un documento di identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria e codice iban personale

nel corpo della mail indicare indirizzo di residenza se diverso da quello sul documento, cap e cellulare.

Le riprese si svolgeranno a Perugia da metà maggio.

“Il nome della rosa” è uno dei romanzi più noti in Italia ed all’estero del secolo scorso. Come ricorda Wikipedia, ha ottenuto un vasto successo di critica e di pubblico, venendo tradotto in oltre 40 lingue con oltre 50 milioni di copie in trent’anni. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Strega del 1981, ed è stato inserito nella lista de “I 100 libri del secolo di Le Monde”. Dal romanzo è stato tratto l’omonimo film nel 1986, affidato alla regia di Jean-Jacques Annaud, con Sean Connery nei panni di Guglielmo e Christian Slater nel ruolo di Adso.

