Festival, sold out per Army Jazz Band

Sold out per il concerto della Army Jazz Band dell’Esercito Italiano in programma per il 9 luglio al Teatro Romano. Poche ore dopo l’apertura del botteghino, infatti, sono stati prenotati tutti i biglietti disponibili, a conferma del legame che si è ormai consolidato tra il pubblico del Festival dei 2 Mondi e i musicisti delle Forze armate (il 2 luglio è in programma un Concerto della Banda musicale dell’Aeronautica militare, anche questo andato pressoché esaurito). E’ la prima volta che sul palco del Romano salirà la rinomata Army Jazz Band, nata nel 2004 in seno alla Banda Musicale dell’Esercito Italiano dalla comune passione di alcuni orchestrali per il jazz più tradizionale. Un evento reso possibile grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata tra il Direttore artistico del Festival Giorgio Ferrara, lo Stato Maggiore Esercito e il Comando Regione Umbria.

Ma torniamo alla Army Jazz Band. La lunga esperienza dei singoli elementi provenienti dalle più diversificate esperienze (Big Band, Musica Leggera, Funky, Blues, Jazz) è stata quindi convogliata in questo progetto che sta riscuotendo, anno dopo anno, un notevole successo sia in ambito militare che civile. Il riferimento principale della AJB è il genere swing delle grandi orchestre del Jazz con autori quali Murden, Kander, Gerswhin, Miller, Arlen, Ellington, Bernie, Pinkard, J. Tizol, Rodgers, K. Weill, Casucci e, per lo swing italiano, naturalmente Buscaglione.

La formazione è composta da 17 elementi (5 sax, 5 Trombe, 4 Tromboni, Contrabbasso, Piano, Batteria) tutti Sottufficiali dell’Esercito diplomati al Conservatorio e reclutati attraverso selettivi concorsi nazionali. Attraverso un percorso storico musicale, l’ Army Jazz Band proporrà alcune splendide orchestrazioni “Swing” degli anni ’30 e ’40.

Le esecuzioni dei brani saranno intervallate da brevi presentazioni per sottolineare l’evolversi di questa musica e raccontare aneddoti legati ai protagonisti del jazz dell’epoca. Sul palco saliranno cosi Francesco Marsigliese, Andrea Rossi, Toni Orlando, Marco Scamolla, Maurizio Nerbano (trombe), Enrico Basilico, Federico Salmaso, Vito Cataldo, Francesco D’Orazio (tromboni), Vincenzo Taglienti, Giuseppe Zambito, Filippo Marino, Renato Trombi, Antonino Bertolino (sax), Stefano Di Girgoli (pianoforte), Gaetano Lo Bue (basso elettrico), Giovanni Di Carlo (batteria). La voce narrante sarà di Francesco Marsigliese. A presentare la serata il Maestro Fabio Angelo Colajanni

