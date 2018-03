Festa Scienza e Filosofia, a Rasiglia si parla di Acqua come opportunità

Si intitola “Acqua, economia, territorio: soluzioni ed esperienze di futuro” ed è la prossima anteprima in vista dell’ottava edizione di Festa di Scienza e Filosofia, che tornerà puntuale dal 26 al 29 aprile prossimi a Foligno.

L’appuntamento con l’anteprima, invece, è per sabato 17 marzo, alle 10.30, all’ex lanificio Accorimboni di Rasiglia, frazione di Foligno, e vedrà presente – come relatore – il professor Salvatore Giordano. Di professione agronomo, il professor Giordano si occupa da oltre 25 anni di temi legati all’ambiente, con una specializzazione sulle tematiche del territorio e del paesaggio. Membro fondatore del costituendo network Novavia, che ha l’obiettivo di coniugare gli aspetti legati ad “Ambiente, salute ed economia”, è anche delegato ambiente per il FAI (Fondo Ambiente Italiano) in Emilia Romagna, dove ha seguito varie iniziative ed eventi per la valorizzazione del sistema antichissimo dei canali bolognesi e dell’acqua.

“La città di Bologna – spiega a questo proposito Salvatore Giordano – sta conducendo interessanti esperienze di processi finalizzati ad affrontare e risolvere tematiche complesse, che mettono al centro delle nuove progettualità il concetto dell’acqua come ‘opportunità di sviluppo’. Perché ciò sia possibile, però, per il professor Giordano occorre “superare gli errori compiuti nel recente passato con beni primari analoghi”. Il riferimento è in questo caso al suolo, “considerato fino a poco tempo fa una ‘commodity’ – ha sottolineato – ed oggi al centro di un ampio dibattito per valutarne i costi della cementificazione e la necessità di bloccarne il consumo indiscriminato”.

Per Salvatore Giordano, quindi, “l’acqua può generare economia nella misura in cui produce: approccio integrato, comunità e coscienza di luogo e consenso”. Temi, questi, che verranno sviscerati durante l’incontro di sabato 17 marzo a Rasiglia, incontro aperto al pubblico ed al quale saranno presenti anche gli alunni di prima media della scuola secondaria di primo grado di via Monte Cervino della Direzione didattica terzo circolo di Foligno. A promuovere l’evento il Laboratorio di Scienze Sperimentali in collaborazione con l’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”, che da anni ormai opera per il recupero e la valorizzazione storica, ambientale e antropologica del paese.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, del presidente dell’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”, Umberto Nazzareno Tonti e del vicesindaco di Foligno, Rita Barbetti.

