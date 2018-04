Festa di scienza e filosofia verso la conclusione | Il programma di domani

Si parlerà di lavoro con il sociologo Domenico De Masi e il costituzionalista Giovanni Maria Flick (Auditorium San Domenico, ore 18), ma anche di vita con il genetista Edoardo Boncinelli (Auditorium San Domenico, ore 21) nella quarta ed ultima giornata di Festa di Scienza e Filosofia che si terrà domani, domenica 29 aprile, a Foligno.

La grande manifestazione culturale dell’Umbria, infatti, si avvia alla conclusione, non prima però di aver ammaliato ancora per qualche ora il pubblico di giovani ed adulti che, numeroso, ha affollato in questi giorni i palazzi e le vie della città.

Il programma di domenica

Una trentina le conferenze in programma per l’ultima giornata, che si aprirà nel ricordo del fisico Giovanni Fabrizio Bignami. A quasi un anno dalla sua prematura scomparsa, infatti, i presidenti dei principali centri di ricerca italiani si ritroveranno, alle 10, a Palazzo Trinci per parlare del suo ruolo di scienziato ma anche di comunicatore. A sedere al tavolo dei relatori saranno, quindi, il presidente dell’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Roberto Battiston, il presidente dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), Nicolò D’Amico, il presidente dell’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Fernando Ferroni, e l’astrofisica Patrizia Caraveo. Accanto al loro, poi, il giovanissimo relatore Angelo Caravano, studente di fisica.

Dal ricordo di Giovanni Bignami, poi, ai grandi temi di attualità, come il terremoto. Proseguono, infatti, gli appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Dopo il geofisico Antonio Piersanti, la fisica Giovanna Cultrera e le geologhe Maria Grazia Ciaccio e Lucia Margheriti, domenica 29 aprile sarà la volta di Daniela Pantosti, direttore del Dipartimento Terremoti dell’Ingv, Alessandro Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami del Mediterraneo, Leonardo Sagnotti, direttore del Dipartimento Ambiente dell’Ingv, e Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Nell’ultima giornata dell’ottava edizione di Festa di Scienza e Filosofia a prendere la parola saranno anche il genetista Guido Barbujani, il meteorologo Guido Guidi, il giornalista Luciano Ragno e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara che dialogherà con lo scrittore Massimiliano Parente. Tra gli appuntamenti imperdibili, poi, “Cosmic Grove – Luci e suoni dall’Universo” con il fisico Eugenio Coccia, la sand artist Gabriella Compagnone e la pianista Lara Leccisi (Auditorium San Domenico, ore 15.30). E, infine, il viaggio verso gli infiniti mondi delle giornaliste scientifiche Enrica Battifoglia e Silvia Rosa Brusin (Palazzo Trinci, ore 16.30).

Paolo Crepet e Vito Mancuso

Nomi che si aggiungeranno alla già lunga lista di relatori che in questi giorni si sono alternati nelle bellissime sale dei palazzi storici cittadini, che, come da consuetudine, hanno spalancato le loro porte alla scienza ed alla filosofia. Basti ricordare, tra i tanti, lo psichiatra Paolo Crepet e il filosofo Vito Mancuso che hanno fatto il pienone di presenze ed applausi all’Auditorium San Domenico con due conferenze dedicate al pensiero, ma anche il latinista Ivano Dionigi.

Experimenta

Ma domenica 29 aprile sarà anche l’ultimo giorno per i laboratori e gli exhibit dimostrativi di Experimenta, a cui faranno da sfondo Palazzo Brunetti Candiotti e il Laboratorio di Scienze Sperimentali, e che già nelle prime due giornate hanno conquistato il pubblico di bambini ed adulti. Da segnalare le passeggiate a Rasiglia con l’Associazione “Rasiglia e le sue sorgenti”, il giro eco-turistico “La via delle piazze” e le visite guidate tra palazzi storici, dimore nobiliari e musei in compagnia di Coopculture e gli studenti dell’Ite “Scarpellini” e dell’Itt “Leonardo Da Vinci” e le escursioni a Sassovivo insieme alla Fie Foligno Valle Umbra Trekking. Senza dimenticare la mostra didattica interattiva “La Chimica. Storia, scienza, società” allestita a Palazzo Brunetti Candiotti con il sostegno di Novamont Spa. Promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, in collaborazione con Oicos Riflessioni, Comune di Foligno, Regione Umbria, l’ottava edizione di Festa di Scienza e Filosofia, che quest’anno ha per tema “L’avventura dell’uomo. Da quale passato, verso quale futuro”, è stata realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e Gal Valle Umbra e Sibillini.

