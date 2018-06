Festa delle Acque a Piediluco, sfilata delle barche e fuochi sul lago | Il programma

Ogni anno a Piediluco (Tr), sul meraviglioso lago incastonato tra i boschi al confine dell’Umbria e del Lazio si celebra il solstizio d’estate, momento in cui il Sole si erge in tutto il suo splendore. Un appuntamento ormai fisso per tutto il territorio per dare il benvenuto alla bella stagione.

Le origini della Festa sono antichissime: sin da epoca remota gli abitanti del Lago omaggiavano il Sole, fonte e simbolo principale della vita e del divino e con esso esaltavano i poteri della luce e del fuoco, dell’acqua e della terra, delle erbe e dei fiori. Con balli e canti, banchetti e ornando imbarcazioni di fiori e ghirlande, festeggiavano una nuova stagione, per propiziarsi i buoni raccolti estivi.

La Festa delle Acque è oggi l’autentica eredità di questa tradizione e il paese, tra la fine di giugno e la prima domenica di luglio, si veste di una magica atmosfera fatta di luci, suoni, colori e calde atmosfere che valorizzano più che mai le sue bellezze.

La manifestazione si apre con la serata inaugurale, sabato 30 giugno, caratterizzata dall’accensione del tradizionale Falò del Solstizio sul lago e, per un’intera settimana, prevede diversi eventi e iniziative dalla musica, al teatro, allo sport e all’intrattenimento che animano le vie, i vicoli e gli angoli più caratteristici del paese fino al suo culmine, sabato 7 luglio, con la sfilata notturna delle Barche storiche e l’incomparabile Spettacolo Pirotecnico con i fuochi d’artificio che si riflettono sulle acque del lago. Le barche “sacre” di un tempo con le quali gli antichi esprimevano la propria devozione secondo un preciso rituale religioso, si sono trasformate nelle attuali barche storiche in cui la maestria dell’artigianato dei gruppi di “barcaioli” si fonde con la creatività, le tecnologie e le installazioni moderne creando opere d’arte uniche e irripetibili.

L’edizione 2018 prevede una serata in anteprima, 3° Memorial per Federica per sostenere la ricerca del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” di Perugia, alle ore 19:30 presso l’Ara Marina; Sabato 30 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00 1° Estemporanea di pittura nel borgo e lungolago a cura dell’Associazione “Piediluco Arte”, ore 21:00 Apertura ufficiale della Festa delle Acque con grande corteo storico, quadri storici e accensione del Falò del Solstizio alle ore 23:00, lungo la via principale del paese; domenica 1 luglio ore 9:00 5° Corrilago con Avis, dalle 16:30 alle 19:30 Estemporanea di pittura “Un lago dipinto” a cura dell’Associazione Culturale “Ponte Artisti”, ore 19:00 le Canoe Tricolore; mercoledì 4 luglio ore 22.00 I vicoli raccontano presso la Scalinata Chiesa di San Francesco, rappresentazione storica a cura della Proloco di Ferentillo e con la partecipazione dei tamburini di Stroncone; sabato 7 luglio Sfilata delle barche storiche e alle ore 23:00 Spettacolo Pirotecnico; domenica 8 luglio dalle ore 16:00 presso il Centro Nautico P. D’Aloja Il Palio delle Acque con gli storici giochi Piedilucani, Albero a Lago e Tiro alla fune rivive la disputa tra il rione Borgo e il rione Città di Piediluco, alle ore 18:00 2° Miglio di Birra a cura dell’A.S.D. “Quelli dello sport Piediluco”.

IL PROGRAMMA

