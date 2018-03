Festa dell’albero, a Terni l’associazione Myricae unisce scuola e sport

La Festa dell’albero, giunta alla 23° edizione, si svolgerà giovedì 5 aprile all’interno del parco di viale Trento, un evento con le scuole elementari e prime medie del comprensorio ternano.

A organizzare la manifestazione è, come sempre, l’associazione Myricae, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Terni, Ufficio scolastico regionale e Coni, e con la collaborazione dell’Aics.

Da anni, ormai, Myricae dà appuntamenti a tutti gli sportivi e agli appassionati con momenti di aggregazione e di sana attività fisica. Durante la manifestazione verranno messe a dimora piante acquistate con il ricavato della corsa podistica Porta un amico pianteremo un albero. In questa occasione sarà anche effettuata una staffetta tra gli studenti suddivisi per classi. Le scuole partecipanti saranno premiate con coppe e i vincitori delle varie batterie saranno premiati con medaglie messe in palio dall’Aics. I bambini della materna parteciperanno alla corsa con sacchi e il tiro alla fune. Lo scopo dell’appuntamento è quello di trasmettere ai giovani quanto sia importante lo sport, l’ambiente e la natura. Completano la giornata un rinfresco e le premiazioni.

