‘Festa del Cross’, presentata 3^ edizione | Gubbio pronta ad accogliere oltre 2500 atleti

La due giorni di corsa campestre nello splendido scenario del Teatro Romano si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo

E’ stata presentata questa mattina (lunedì 26 febbraio), al Park Hotel Ai Cappuccini, la terza edizione della ‘Festa del Cross’ – Campionati nazionali, che si svolgerà a Gubbio sabato 10 e domenica 11 marzo, nello splendido scenario del Teatro Romano.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Gubbio, per la ‘Fidal’, sia nazionale che regionale, Carlo Moscatelli, Domenico Ignozza e Fabrizio Pantalla, mentre la ‘Gubbio Runners’ era rappresentata dall’attuale presidente Enrico Ceccarelli e da Marco Busto, che ha guidato l’associazione negli anni passati ed è tuttora responsabile tecnico della manifestazione;ospite d’onore il maratoneta ex campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini.

“E’ motivo di orgoglio profondo – ha sottolineato il primo cittadino – per un risultato insperato che ha portato alla riconferma dei campionati di corsa campestre anche per il 2018. E’ un traguardo che ci promuove a pieni voti come ‘città dello sport’, con una vocazione di accoglienza e di qualità per la capacità che ha Gubbio di ‘fare squadra’”.

Ignozza ha avuto parole di elogio e apprezzamento per il sindaco e per la città, ricordando che proprio l’Ufficio Turismo del Comune gestisce la logistica alberghiera di circa 2.500 presenze: “Il Comune dimostra grande sensibilità anche verso manifestazioni sportive di carattere sociale e il rapporto che si è stabilito è di reciproca intesa e soddisfazione. Contribuisce il paesaggio unico e la bellezza della città, e una spalla come la ‘Gubbio Runners’ rende tutto più facile”.

Il campione Baldini ha parlato di riflettori accesi su una manifestazione in crescita, partita a livello nazionale nel 2014 e che oggi ha tanti competitor, ma Gubbio l’ha spuntata su tutti: “Mi piacerebbe portare Gubbio in Europa, se non proprio per i campionati almeno per altre gare. Sarà che qui mi sento a casa“.

Busto ha ricordato che rimarranno pressoché invariati percorso e specialità, mentre la cerimonia di inizio non sarà più a Piazza Grande ma direttamente nell’area del Teatro Romano; inoltre un importante convegno è previsto per sabato 10 marzo, al Park Hotel Ai Cappucini, con la presenza di Luciano Gigliotti, 2 ori in maratona. Tra le presenze di spicco dell’atletica leggera, previsti campioni del calibro di Nadia Battocletti e Yeman Crippa.

Le due giornate di corsa campestre vedranno oltre 2.000 atleti e più di 200 società, che si contenderanno un ricco bottino tricolore di medaglie, titoli individuali e per staffette, staffette Master, scudetti per club, oltre al Trofeo per Regioni e Cadetti. Le gare, seguite dal vivo da almeno 10.000 visitatori, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport Sat. Una grande visibilità per il territorio e per i partner della manifestazione, in un campo gara assolutamente particolare, immerso in un contesto paesaggistico che farà vivere a tutti, anche all’atletica italiana, un’esperienza davvero unica.

