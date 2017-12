Felice anno nuovo, salutiamo il 2017 con le 10 notizie più lette e curiose

Un altro anno, è passato. Mentre il 2017 volge al termine, è giunto il momento di guardare al futuro e abbracciare il 2018 che arriva con tutte le possibilità che ci porterà.

Ogni anno, il 31 dicembre rinnoviamo la tradizione di lasciarci alle spalle le vicende più dolorose, i problemi che non ci hanno fatto dormire, le delusioni, i momenti tristi e ci volgiamo verso il tempo da scrivere con spirito positivo e volonteroso, dando il benvenuto al prossimo anno con rinnovato entusiasmo.

Noi di TuttOggi che nel 2017 ne abbiamo raccontante tante di vicende, circa 12mila, molte da lasciare proprio nel mucchio delle notizie da dimenticare. Ma questo fa parte del nostro lavoro.

Per questo, per non lasciarci con l’amaro in bocca in quest’anno e per augurarci con il sorriso un ottimo anno nuovo, pieno di realizzazione, salute e gratificazioni, vi proponiamo i nostri 10 articoli più curiosi e letti del 2017.

1.

Terremoto, timori per il Lago di Pilato | Sos al Parco dei Sibillini – Tuttoggi Il terremoto potrebbe aver compromesso per sempre il lago di Pilato, lo straordinario invaso nei pressi del monte Vettore e raggiungibile in passato dalla zona di Castelluccio di Norcia. La segnalazione arriva da alcuni appassionati dell’area del parco nazionale dei monti Sibillini ed in particolare da Gianluca Vignaroli, autore della pagina Facebook “Avventure di montagna”.

2.

Catturato ‘il mostro del Tevere’ | Siluro record di 2 m. e mezzo e oltre 120 Kg. – Tuttoggi Il ‘mostro del Tevere’ è stato catturato; parliamo di un pesce siluro (silurus glanis) di 2 metri e mezzo di lunghezza e del peso stimato di oltre 120 kg: protagonisti dell’impresa sono 2 pescatori sportivi ternani che, nei giorni scorsi, si sono recati per una giornata di pesca nei pressi del bacino di Corbara.

3.

Crollo in Piazza Duomo, cede muro di contenimento a Palazzo Bufalini – Tuttoggi Aggiornamento del 09 luglio: Si è svolto regolarmente e senza problemi il concerto in Piazza Duomo, dopo i rilievi effettuati sul muro che fiancheggia la piazza a seguito del crollo avvenuto del primo pomeriggio di ieri, 8 luglio, nei giardini che si affacciano proprio sul Duomo.

4.

Terremoto Spoleto-Foligno, sismologa Magnani “attivata faglia meridionale” | Mappa – Tuttoggi L’ultimo forte terremoto che ha scosso l’Umbria, con epicentro tra Spoleto e Campello, ha inevitabilmente riacceso paure e ansia nella popolazione, ormai provata dagli eventi sismici che si susseguono dallo scorso 24 agosto. A dimostrazione che credenze popolari e falsi profeti sbagliano nel considerare “sicura” questa zona dell’Appennino.

5.

Le Iene a Foligno per i cani lanciati dalla finestra | Nuova denuncia Una troupe de Le Iene a Foligno e una nuova denuncia per maltrattamento da parte dell’associazione animalista Lega nazionale per la difesa del Cane. L’agghiacciante vicenda che si è consumata nelle scorse settimane in una via della città della Quintana continua a far parlare.

6.

Foligno, eccezionale scoperta sul Monte di Pale | Trovata altra grotta sotterranea lunga oltre 100 metri – Tuttoggi Clamorosa scoperta, quella del Gruppo Speleologico di Todi, che nel complesso sotterraneo delle Grotte dell’Abbadessa di Pale, ha scoperto un’altra grande cavità, subito ribattezzata come Gola del Cervo. Il gruppo di speleologi tuderti aveva già individuato l’area nel luglio dello scorso anno, notando una piccola fessura fra gli strati rocciosi dalla quale fuoriusciva un forte soffio d’aria.

7.

Favola Gabriele Capanni, firmato primo contratto da professionista con il Milan – Tuttoggi Continua a far sognare la favola del giovane calciatore tifernate Gabriele Capanni, che oggi stesso ha firmato il suo primo contratto da professionista a Casa Milan, sotto gli occhi soddisfatti dell’amministratore delegato dei rossoneri Adriano Galliani.

8.

Ed Sheeran in Umbria, la star e il casale da sogno al Trasimeno | Ecco dove Una casa tra le campagne dell’Umbria, con un vigneto ed il lago Trasimeno sullo sfondo: è qui che il cantautore inglese Ed Sheeran, 26enne pluripremiato, ha scelto di voler abitare. Il cantante, che inizierà giovedì il suo tour mondiale da Torino, ha parlato dell’amore per l’Italia anche domenica sera ospite a ” Che tempo che fa?”

9.

Casa di epoca romana a Norcia, ritrovata dopo il terremoto Il pavimento in cocciopesto è emerso durante i lavori per la costruzione del nuovo centro polivalente sotto all’ospedale E’ un “grande edificio rustico di epoca romana” quello che in queste ore potrebbe essere stato ritrovato a Norcia. La zona è quella dove dovrebbe sorgere (ormai il condizionale è d’obbligo) una struttura polivalente per le attività sociali promossa da Confcooperative e dal Credito Cooperativo.

10.

Sergio da Brescello barbiere più anziano d’Italia? Giammai, è Guido Lilli da Spoleto – Tuttoggi A momenti gli veniva un coccolone allo spoletino Guido Lilli. Lui, che con i suoi rigogliosi 85 anni è notoriamente il “Barbiere” di qualità sopraffina più longevo d’Italia, tanto da essere considerato con il suo Salone, a furor di popolo (quello di Piazza del Mercato), Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

