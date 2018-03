Federalberghi, il 19 marzo si celebra il 1° “Albergatore Day” Umbria

Presente e futuro del turismo umbro al centro dell’attenzione, nella prima edizione dell’Albergatore Day Umbria, organizzato da Federalberghi Umbria Confcommercio, in programma il 19 marzo, a partire dalle ore 9:30, presso l’Hotel Valle di Assisi.

Un’intera giornata che gli operatori del settore ricettivo dedicheranno a dibattiti sullo stato e le prospettive del turismo e dell’economia regionale, ma anche a seminari, pillole informative su argomenti tecnici e ad incontri con imprese che offrono servizi all’ospitalità.

Il tutto avendo come “faro” tre parole chiave per il comparto, che rappresentano altrettante sfide: innovazione, mercato, sviluppo del territorio. Al centro dell’attenzione quindi strumenti funzionali alla digitalizzazione e all’ottimizzazione della gestione delle strutture ricettive, opportunità per essere più competitivi sui mercati consolidati ed intercettarne nuovi, momenti di confronto sul ruolo del settore come motore dell’economia locale. La partecipazione è aperta alle imprese ricettive.

“Albergatore Day Umbria – spiega il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi – ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso di inizio anno per tutti gli addetti ai lavori dell’Umbria, in cui, partendo da un focus sulle esigenze e le problematiche del settore, si mettono a sistema progettualità, proposte, esperienze, soluzioni, innovazioni tecnologiche”.

Denso il programma della giornata. Ad aprirla proprio l’intervento del presidente Bianconi, cui seguirà quello del direttore di Federalberghi nazionale Alessandro Nucara su parity rate e disintermediazione, temi “caldi” per il settore. Sarà quindi presentato il portale umbria_italyhotels, che Federalberghi Umbria sta realizzando per tutte le imprese ricettive associate. I costi di inserimento saranno infatti interamente a carico dell’associazione; il portale permetterà la vendita diretta delle camere a zero commissioni per le imprese. A regime vuole diventare il portale di riferimento a livello regionale per la vendita diretta di camere e servizi. La sessione pomeridiana dell’Albergatore Day Umbria, oltre alla presentazione di alcuni prodotti/servizi delle aziende partner, sarà dedicato a pillole informative, ad esempio in materia di razionalizzazione, ottimizzazione e risparmio energetico e di fatturazione elettronica, che riguarderà tutte le imprese a partire dal 2019.

L’evento si chiuderà con aggiornamenti sui nuovi bandi regionali di finanziamento rivolti alle imprese ricettive e sul credito.

