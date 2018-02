“Family help”, in scadenza a Gubbio il bando per accedere ai benefici

Gli incentivi per affrontare le crescenti difficoltà, sia esistenziali che nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Scade il 28 febbraio il bando pubblicato dal Comune di Gubbio, in qualità di capofila della Zona Sociale n° 7, per l’accesso ai benefici concessi a persone, con finalità di conciliare i tempi di vita e lavoro di persone e famiglie.

A fronte del perdurare di una severa crisi sociale ed economica e della precarietà occupazionale, anche in Umbria, dove le reti parentali e personali hanno una funzione di supporto alle necessità della vita quotidiana, la società e in particolare la componente femminile, incontrano crescenti difficoltà, sia esistenziali che nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In tale contesto, il bando è volto al miglioramento delle relazioni di supporto alla famiglia. Per il bando consultare il sito web www.comune.gubbio.pg.it – Sezione Bandi, Concorsi e Avvisi e per ulteriori informazioni i Servizi Sociali del Comune ai numeri telefonici 075 9237547 – 521 o all’ indirizzo email ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it

Questo il testo del bando – AVVISO PUBBLICO “FAMILY HELP” – BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA’ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE

