Ex ospedale, Bacchetta “Regione ha comunicato imminente proposta accordo di programma”

“Siamo in presenza di una svolta importante, perché stamattina (ieri, lunedì 2 luglio) abbiamo ricevuto una telefonata dagli uffici regionali competenti, che ci hanno annunciato l’imminenza di una proposta di accordo di programma per il vecchio ospedale”. Ad annunciarlo in apertura di Consiglio comunale, ieri pomeriggio (lunedì 2 luglio) è stato il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, nel chiarire che “la prima preoccupazione mia e della giunta rispetto a questo passaggio istituzionale sarà di compiere un atto di grande trasparenza politica e amministrativa”.

“Come da impegni presi a garanzia del dovere della trasparenza e della tutela del confronto democratico – ha puntualizzato il primo cittadino – appena avremo nero su bianco l’atto, convocheremo un Consiglio comunale monotematico o una seduta di commissione per poter discutere in maniera più specifica di questa intesa, che arriva alla fine di un iter lunghissimo di quasi 20 anni dal trasferimento del nosocomio”.

“Ci sono risorse importanti da parte della Regione e dell’Usl 1 che non possono essere sprecate – ha osservato Bacchetta – per cui noi dovremo fare quello che ci compete, con un confronto politico più ampio possibile nella sede del Consiglio comunale”. A manifestare “grande soddisfazione, perché finalmente si intravvede un inizio fattivo per l’iter che riguarda l’accordo di programma Comune-Usl 1-Regione”, è stato il capogruppo del Pd Gaetano Zucchini, che ha auspicato “una soluzione positiva per la situazione dell’immobile dell’ex ospedale”.

