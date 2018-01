Eventi culturali, ecco tutti gli stanziamenti assegnati dal Comune di Foligno

Foligno si è ormai consolidata, a livello regionale, e non solo, come ‘città degli eventi’ e vanta indubbiamente un ricchissimo calendario di appuntamenti che copre l’intero arco dell’anno. Ed ecco allora, quanto spende il Comune di Foligno per contribure alla riuscita delle manifestazioni.

A fare la parte del leone sono ‘I Primi d’Italia’ la kermesse nazionale dei primi piatti che porta il nome di Foligno anche oltre i confini nazionali: all’Epta Confcommercio sono stati assegnati, lo scorso anno, ben 110mila euro. Altri 10mila sono stati stanziati per i ‘Primi d’Italia Junors’ con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per altri diecimila. Sempre nell’ambito dell’evento cultural gastronomico l’amministrazione comunale gira all’Ente Giostra della Quintana 35mila euro, per servizi, attività, supporto logistico e affidamento di locali e taverne. Nell’ammontare, altri 35mila euro di supporto sempre per il capitolo ‘Primi d’Italia’.

Ammonta invece a 121mila euro complessivi la cifra a disposizione per coprire tutte le altre iniziative culturali: una larga fetta finisce nelle casse dell’associazione Amici della Musica, che ottiene dal Comune di Foligno 29mila euro: sono 19mila per la stagione concertistica, oltre a percorsi di musicoterapia riservati al dipartimento di salute mentale dell’Usl Umbria 2 e corsi dell’Università della Terza Età. Gli altri 10mila sono stati richiesti per il concerto commemorativo ‘Quattro paesaggi italiani.

Diecimila euro è stata la quota di finanziamento concessi dall’amministrazione comunale per il concerto ‘I grandi dell’Opera Lirica dell’800′ promosso dall’associazione Omaggio all’Umbria di Laura Musella.

Restando nell’ambito cultural musicale, troviamo Young Jazz che ha ottenuto, per l’anno 2017 un totale di 19mila euro, stessa cifra assegnata a Platea per lo svolgimento di Umbria World Fest.

Il Dancity Festival 2017 è stato cofinanziato con 10mila euro mentre cinquemila sono andati a Sant’Eraclio per la progettazione e realizzazione del Carnevale dei Ragazzi e visite guidate ai laboratori.

Si scende a 4mila euro per la Rassegna Regionale del Teatro per Ragazzi organizzata da Fontemaggiore e dalla Cooperativa Gestioni Cinematografiche e Teatrali di Emiliano Pergolari per l’organizzazione delle rassegne “Re: Act” e “Re: Play”.

Alla Quintanella di Scafali sono stati assegnati tremila euro, così come al progetto Umbria Libri Foligno 2017 dell’associazione culturale Ikaria di Filippo Salvucci.

Queste le cifre più consistenti, figurano poi concessioni minori in una forbice tra un minimo di 300 euro ed un massimo di duemile, suddivisi tra altre 19 associazioni.

Da tenere in conto anche gli spazi che vengono messi a disposizione, anche in questo caso in vetta alla classifica ci sono gli Amici della Musica, che hanno utilizzato spazi per un valore complessivo di 14mila euro. Per il concerto ‘Omaggio all’Umbria’ l’utilizzo di spazi ammonta a 683 euro. Per il Dancity vanno considerati anche i quattromila euro di locali e circa duemila per Young Jazz. Concessione spazi pubblici per tremila euro ai Lions Club per lo spettacolo teatrale ‘Garibaldi Garibaldi’ ed ancora, 10mila a beneficio dell’associazione Platea per Umbria World Fest, e ben settemila euro per il Teatro Ragazzi.

