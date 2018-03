Sciatore infortunato sui Sibillini, recuperato grazie all’elisoccorso

Il personale del Soccorso alpino e speleologico ed il 118 sono intervenuti nel versante umbro del monte Argentella per recuperare un 60enne di Perugia

Personale del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria ed un elicottero Icaro del 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nel versante umbro dei monti Sibillini, nel territorio di Norcia, per recuperare un uomo infortunato mentre praticava freeride insieme ad altre persone.

L’intervento è avvenuto nella zona del canale San Lorenzo, sul monte Argentella, nei pressi di Castelluccio. Sul posto hanno operato, con molta difficoltà, l’elisoccorso (partito da Fabriano) con a bordo un medico anestesista rianimatore ed un tecnico del soccorso alpino, ma anche squadre da terra del Sasu provenienti da Terni, Spoleto e Perugia oltre ad una quarta squadra del Soccorso alpino e speleologico delle Marche proveniente da Ascoli Piceno.

Il ferito, un perugino di 60 anni, F.C. le sue iniziali, è scivolato in un burrone poco prima delle 15 di oggi, rimanendo ferito alle gambe. A dare l’allarme è stato uno degli amici dell’uomo che si trovavano con lui. Il ferito è stato recuperato, non senza difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo, con l’ausilio di un verricello ed è stato trasferito all’ospedale di Macerata. L’uomo ha riportato la frattura della gamba destra e lesioni di minore entità in più parti del corpo.

Poco fa sono stati recuperati anche i suoi compagni che stavano praticando insieme freeride.

(aggiornato alle 17.10)

