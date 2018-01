Epifania, i Laudesi Umbri in concerto a Spoleto e Assisi

Nel periodo Natalizio 2017-2018, il Coro Laudesi Umbri di Spoleto -Padre Antonio Giannoni, propone due appuntamenti corali, attraverso i quali vivere l’incanto del Mistero della nascita del Salvatore con brani natalizi di ieri e di oggi! Gli appuntamenti sono per sabato 6 Gennaio 2018 alle ore18 a Spoleto nella Chiesa di San Filippo Elevazione Musicale per l’Epifania (In collaborazione con l’Associazione “L’Orfeo” di Spoleto).

E domenica 7 Gennaio 2018 alle ore 15.30 ad Assisi nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola

Il coro diretto dal Maestro P. Matteo Ferraldeschi e accompagnati dal Maestro Angelo Silvio Rosati, eseguirà brani natalizi della tradizione per celebrare l’Epifania.

Inoltre sin d’ora è possibile diventare socio/amico sostenitore del nostro coro con un contributo minimo di € 5 (il “di più” è sempre ben accetto): vi darà diritto alla tessera socio-sostenitore (rinnovabile annualmente) e di essere iscritto in un registro di “Soci-Amici Sostenitori dei Laudesi Umbri” che vi permetterà di dare anche un sostegno economico per le varie necessità del Coro stesso (acquisto di partiture, fotocopie e cancelleria, rimborsi vari, trasferte…).

Specialmente oggi, in un periodo storico non proprio così generoso nei confronti dei cori amatoriali e del genere Corale-polifonico, si rende quanto mia necessario creare una rete di amicizia e solidarietà attorno a questa realtà. Il consiglio direttivo individuerà a breve una data possibile per ringraziare e consolidare l’amicizia tra il coro e i sostenitori attraverso un concerto celebrativo. Chiunque vorrà partecipare all’iniziativa, potrà scrivere un messaggio privato sulla pagina Facebook del coro, o sui profili di:

Manola Antinori Petrini – Loretta Carlini -Jessica Tommasi – Patrizia Belardinelli – Matteo Ferraldeschi.

Oppure inviare una mail a: laudesiumbri@gmail.com

