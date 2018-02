Enduro Winter Trophy, Maurizio Mariani del Mtb Club Spoleto è terzo nonostante il fango

Nel week end è andata in scena la quarta tappa della Enduro Winter Trophy: sui circuiti liguri di Sarzana prova in difesa per il portacolori del MTB Club Spoleto, Maurizio Mariani. Delegazione umbra ridotta a sole tre unità, ma il popolare Urmu non è voluto mancare per mettere in campo tutto il suo coraggio e, soprattutto, difendere la leadership nella classifica generale

Tappa contraddistinta da prove speciali bellissime, con un fondo per fortuna (e purtroppo, secondo quanto detto dallo stesso Mariani nel post gara) fangosissimo date le piogge di tutta la settimana; oltre al fango, tanto freddo e radici bagnate, a creare problemi, in prove piene di lunghi rilanci. Mariani riesce, comunque, ad agguantare il terzo posto di categoria, nonostante la brutta caduta nella PS 3 che gli ha fatto perdere secondi preziosi ma che, per fortuna, si è conclusa senza conseguenze fisiche, visto il volo e la velocità della discesa in quei momenti.

“Voglio approfittare di questa circostanza sfortunata per ringraziare lo sponsor POC, che mi ha fornito il casco, che ha evitato problemi più seri dopo la caduta” ha detto Mariani a caldo.

Poi però si torna all’Urmu semi-serio, che si complimenta con i bikers locali che, almeno per questa volta, lo hanno “messo a cassone”, complimentandosi con loro e bevendoci insieme una birra ghiacciata; e poi allargando la squadra degli amici alla bravissima biker biellese Vera Ramon che ormai fa parte del gruppo degli amici.

Per la vittoria finale del circuito, tutto è rimandato all’ultima tappa che si svolgerà, solo tra tre settimane, in Versilia, sui saliscendi di Camaiore.

