Emergenza calore, le abitudini da seguire e i numeri utili

Il Comune di Foligno e il Distretto Sanitario Foligno –USLUmbria2 , in previsione del perdurare dell’emergenza calore, raccomandano a tutta la popolazione di osservare, in particolare in caso di bambini e di persone anziane, una serie di abitudini e precauzioni che possono contribuire notevolmente a ridurne gli effetti nocivi sulla salute.

Occorre uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, indossare indumenti leggeri, di cotone o lino, proteggere la testa dal sole diretto e gli occhi con occhiali da sole, bere molti liquidi, mangiare molta frutta e verdura, non bere alcolici, fare pasti leggeri, porre attenzione alla conservazione domestica degli alimenti, usare il potere rinfrescante dell’acqua, conservare correttamente i farmaci. Sono alcune delle semplici regole che sono contenute nel manuale “Estate Sicura” del Ministero della Salute pubblicato sul sito della USLUmbria2. A Foligno, per la popolazione anziana a rischio, è possibile soggiornare per tutto l’arco della giornata in due strutture (ed usufruire dei servizi presenti, compresi i pasti): Casa Serena (ex Onpi/tel. 0742-391250); Residenza servita (ex Cur, Via dei Monasteri 27 – tel. 0742-357971). Per persone non autosufficienti e per necessità strettamente collegate all’emergenza calore, alla Casa Serena (ex Onpi), sono inoltre disponibili alcuni posti per la residenzialità .

Per necessità legate ai trasporti nelle strutture citate e per altre esigenze legate alla mobilità è possibile inoltre contattare l’Associazione Auser Foligno al numero verde 800 995988/0742-353179. Va rivolta una particolare raccomandazione alle persone sole e anziane: non devono esitare a chiedere aiuto, in caso di bisogno, a conoscenti e vicini di casa. Bisogna tenere sempre una lista di numeri di telefono di persone da contattare in caso di necessità ed in particolare, oltre al numero del proprio medico, anche i seguenti numeri utili in caso di emergenza: Guardia medica, nelle ore notturne, prefestive e festive 0742-339010; 118; Distretto Sanitario di Foligno 0742-339294; Comando Polizia Municipale 0742-330650.

