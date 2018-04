Elezioni Umbertide, Locchi svela in piazza il nuovo logo della sua lista civica

“Un simbolo che richiama la nostra città con la Rocca stilizzata che si specchia sull’acqua a significare la trasparenza dell’operato dell’amministrazione passata e futura“. Riparte da qui l’ex primo cittadino Marco Locchi, dalla centralissima Piazza Matteotti, dove questa mattina (sabato 14 aprile) ha voluto presentare il logo della sua lista civica “Umbertide Partecipa”. Slogan, quest’ultimo, utilizzato già da oltre un anno per incontri ed assemblee con la cittadinanza al quale, nel simbolo che sarà sulla scheda alle prossime elezioni del 10 giugno, è stato aggiunto anche il nome del candidato.

“Un simbolo – ha ribadito Locchi – che racchiude quindi le parole chiave del programma della lista: trasparenza e partecipazione. Il nome del candidato sindaco racchiude inoltre altri valori quali onestà, dialogo, coerenza e risultati certi. Infatti le cose dette sono state fatte o sono in corso, ma comunque tutte programmate dalla precedente amministrazione, che ha messo in cantiere numerosi progetti che si stanno tutti realizzando: parco/serra disabili, area ex fornace con interventi manutentivi a carico di ditte umbertidesi, costruzione nuova scuola Monini, manutenzione straordinaria di tutti gli edifici scolastici, interventi ex tabacchi, interventi sulle frazioni ed altri”.

“Una amministrazione – ha aggiunto l’ex sindaco – che ha saputo interpretare, come un buon padre di famiglia, le priorità della propria città e che si ripropone in modo nuovo per completare i progetti avviati e per lanciare la sfida per Umbertide 2030“. La lista dei candidati consiglieri di “Umbertide Partecipa” sarà svelata sabato prossimo.

