Elezioni, al ballottaggio Terni, Spoleto e Umbertide | Urne aperte

Urne aperte a Terni, Spoleto e Umbertide, tre degli otto comuni che in Umbria il 10 giugno scorso erano già andati a votare per eleggere il sindaco e il rinnovo di tutto il consiglio comunale.

Di questi, quattro erano a rischio ballottaggio, superando i 15 mila abitanti, ma Corciano con un un esploit elettorale aveva determinato la scelta del primo cittadino direttamente al primo turno con un abbondante 55,53% di preferenze.

Non era toccata la stessa sorte alle altre tre città dell’Umbria che oggi tornano al voto con uno scontro diretto tra i due candidati e relative liste, che 15 giorni fa avevano ottenuto il numero maggiore di preferenze pur non superando il 51% più uno di voti.

I seggi, come nella precedente tornata elettorale, sono aperti senza interruzione dalle 7:00 alle 23:00. I primi dati di affluenza, che il 10 giugno aveva di poco superato il 60% (7 punti in meno rispetto alle precedenti consultazioni), arriveranno alle 12, per poi essere aggiornati alle 19:00 e alle 23:00 ora di chiusura delle urne.

